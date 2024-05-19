В Белгороде 11-летняя девочка пострадала при ударе дрона по жилому дому
Белгород атаковал беспилотник самолетного типа, пострадала 11-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон залетел в окно одной из квартир и взорвался, ребенок в этот момент находился на детской площадке, на несовершеннолетнюю упали осколки.
«Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести», — написал Гладков.
По предварительной информации, повреждения получили шесть квартир и автомобиль, добавил он. На месте происшествия работают оперативные службы.
Материал дополняется
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки