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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде 11-летняя девочка пострадала при ударе дрона по жилому дому

Губернатор Гладков: Белгород атаковал дрон ВСУ, пострадал ребенок
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Белгород атаковал беспилотник самолетного типа, пострадала 11-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон залетел в окно одной из квартир и взорвался, ребенок в этот момент находился на детской площадке, на несовершеннолетнюю упали осколки.

«Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести», — написал Гладков.

По предварительной информации, повреждения получили шесть квартир и автомобиль, добавил он. На месте происшествия работают оперативные службы.

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Россия Украина Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков

Недвижимость

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