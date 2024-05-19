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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле центра Шебекино пострадали трое подростков и восемь взрослых

Гладков: при обстреле центра Шебекино пострадали 3 подростков и 8 взрослых
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Под обстрел со стороны ВСУ попал центр приграничного города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вясеслав Гладков.

«По предварительной информации, одиннадцать человек пострадали, среди них 3 детей. У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия. <...> У 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча», — сообщил он. Всех, кроме последнего подростка, госпитализировали.

В больницы также попали пятеро мужчин и три женщины, у них осколочные ранения различных частей тела.

Гладков уточнил, что обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Время удара он не указал. МЧС региона сообщало об обстреле Шебекино в 17:20. С 18:38 до 18:52 на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Губернатор рассказал, что в городе выбиты окна почти в 100 квартирах семи многоквартирных домов, повреждены 25 автомобилей.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

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