При обстреле центра Шебекино пострадали трое подростков и восемь взрослых
Под обстрел со стороны ВСУ попал центр приграничного города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вясеслав Гладков.
«По предварительной информации, одиннадцать человек пострадали, среди них 3 детей. У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия. <...> У 17-летнего парня слепое осколочное ранение плеча», — сообщил он. Всех, кроме последнего подростка, госпитализировали.
В больницы также попали пятеро мужчин и три женщины, у них осколочные ранения различных частей тела.
Гладков уточнил, что обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Время удара он не указал. МЧС региона сообщало об обстреле Шебекино в 17:20. С 18:38 до 18:52 на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.
Губернатор рассказал, что в городе выбиты окна почти в 100 квартирах семи многоквартирных домов, повреждены 25 автомобилей.
Материал дополняется
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки