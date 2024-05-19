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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В Instagram президента Ирана Раиси появился призыв помолиться за него

В соцсетях Раиси появился призыв помолиться за него после жесткой посадки
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Эбрахим Раиси (на экране)
Эбрахим Раиси (на экране) (Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

В соцсетях президента Ирана Эбрахима Раиси, в частности, в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), появились публикации с призывом помолиться за него.

«Дорогие соотечественники, просим вознести молитвы за здоровье президента и его сподвижников», — говорится в публикации в аккаунте Раиси.

Днем 19 мая президент Ирана посетил церемонию открытия плотины на границе с Азербайджаном. После этого он и иранская делегация, в которую вошли министры и другие представители власти Ирана, сели на три вертолета. Один из них, в котором летел Раиси, совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.

В Instagram президента Ирана Раиси появился призыв помолиться за него
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Спасатели из Красного Полумесяца, а также представители вооруженных сил и правоохранительных органов начали поисковую операцию, но ее осложняет густой туман. Поисково-спасательные работы продолжаются.

РБК направил запросы в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, в МВД Азербайджана, в офис президента Ирана, в МИД Ирана, в МИД Азербайджана.

Reuters сообщил со ссылкой на иранского чиновника, что жизнь Раиси находится под угрозой после жесткой посадки. Собеседник агентства рассказал, что информация, поступающая с места крушения, «вызывает большую тревогу».

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Эбрахим Раиси Иран вертолеты

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

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