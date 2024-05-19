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Политика ,  
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Стало известно, кто летел в вертолете с президентом Ирана

С президентом Ирана Раиси в вертолете летели имам и министр иностранных дел
Хосейн Амир Абдоллахиян и Ибрахим Раиси
Хосейн Амир Абдоллахиян и Ибрахим Раиси (Фото: Rouzbeh Fouladi / ZUMA / ТАСС)

Вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в вертолете находились также имам пятничной мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиян, сообщают агентства Tasnim и IRNA.

По данным агентств, кто-то из сопровождавших Раиси смог выйти на связь со спасателями. Информации о жертвах нет. Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.

Сильный туман и плохие погодные условия могут осложнить поисковую операцию, которую начали спасатели из Красного Полумесяца и представители правоохранительных органов, уточняет IRNA. Поиски начались примерно через час после того, как спасатели получили информацию о жесткой посадке вертолета. В район направили 16 спасательных отрядов. Местные жители, уточняет Tasnim, не могут обнаружить вертолет из-за тумана.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку
Политика
Эбрахим Раиси

Утром 19 мая президент Ирана встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Они открыли плотину Гыз-Каласы, расположенную на приграничной реке Аракс. Раиси сопровождали и другие чиновники, они летели на двух вертолетах рядом с тем, в котором находился иранский лидер. Другие два вертолета благополучно приземлились.

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Теги
Иран Эбрахим Раиси аварийная посадка Азербайджан

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Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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