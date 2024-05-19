Стало известно, кто летел в вертолете с президентом Ирана
Вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в вертолете находились также имам пятничной мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиян, сообщают агентства Tasnim и IRNA.
По данным агентств, кто-то из сопровождавших Раиси смог выйти на связь со спасателями. Информации о жертвах нет. Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.
Сильный туман и плохие погодные условия могут осложнить поисковую операцию, которую начали спасатели из Красного Полумесяца и представители правоохранительных органов, уточняет IRNA. Поиски начались примерно через час после того, как спасатели получили информацию о жесткой посадке вертолета. В район направили 16 спасательных отрядов. Местные жители, уточняет Tasnim, не могут обнаружить вертолет из-за тумана.
Утром 19 мая президент Ирана встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Они открыли плотину Гыз-Каласы, расположенную на приграничной реке Аракс. Раиси сопровождали и другие чиновники, они летели на двух вертолетах рядом с тем, в котором находился иранский лидер. Другие два вертолета благополучно приземлились.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки