Fars сообщило, кто вышел на связь после жесткой посадки вертолета Раиси
После жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на связь вышел находившийся с ним на борту имам пятничной мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, однако теперь с ним не удается связаться по телефону, сообщает Fars.
По данным Tasnim, инцидент с вертолетом Раиси произошел у села Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан. Всего в кортеже было три вертолета, два других успешно приземлились. Жесткая посадка произошла из-за тумана в этом районе.
Помимо Раиси и имама на борту был министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиян. Их судьба неизвестна.
В Красном Полумесяце сообщили, что число спасательных групп, направленных к месту происшествия, увеличили с 20 до 40. В этом районе продолжают сохраняться сложные погодные условия, что затрудняет операцию по поиску, в том числе из-за невозможности направить помощь по воздуху.
Делегация Исламской Республики возвращалась из Азербайджана, где Раиси встречался со своим коллегой Ильхамом Алиевым.
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