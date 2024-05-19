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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Reuters сообщил об угрозе жизни президента Ирана после ЧП с вертолетом

Reuters: жизни президента и главы МИД Ирана под угрозой после ЧП с вертолетом
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Иранский чиновник сообщил агентству, что в Тегеране надеются на лучшее, «но поступающая с места крушения информация вызывает большую тревогу». Поискам вертолета, на борту которого был Раиси, мешают сильный туман и бездорожье
Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси (Фото: Iran's Presidency / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Жизни президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, чей вертолет совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан, находятся под угрозой, сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

«Мы все еще полны надежд, но информация, поступающая с места крушения, вызывает большую тревогу», — сказал собеседник агентства.

Государственное телевидение Ирана прервало вещание, вместо программ показывают молитвы за Раиси, которые проходят по всей стране, пишет Reuters. Также по каналам идет прямая трансляция с места поисков разбившегося вертолета.

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Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем

Вертолет потерпел крушение в районе села Узи, туда направили поисково-спасательные отряды. В МВД предупредили, что проведение операции осложняется из-за бездорожья и сильного тумана. По данным агентства Fars, после ЧП имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который тоже находился на борту воздушного судна, смог связаться со спасателями, но затем связь с ним была потеряна.

Позднее Tehran Times сообщил со ссылкой на Красный Полумесяц, что одна из поисково-спасательных групп добралась до места ЧП.

В город Тебриз, который находится неподалеку от района происшествия, направились вице-президент Ирана Мохсен Мансури и некоторые члены правительства.

Раиси утром встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран, они участвовали в церемонии открытия плотины. В иранскую делегацию входили главы МИД, Минэнерго, провинции Восточный Азербайджан и другие чиновники. Кортеж состоял из трех вертолетов, остальные благополучно добрались до места назначения.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эбрахим Раиси Иран Вертолет спасатели Азербайджан

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