Reuters сообщил об угрозе жизни президента Ирана после ЧП с вертолетом
Жизни президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, чей вертолет совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан, находятся под угрозой, сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.
«Мы все еще полны надежд, но информация, поступающая с места крушения, вызывает большую тревогу», — сказал собеседник агентства.
Государственное телевидение Ирана прервало вещание, вместо программ показывают молитвы за Раиси, которые проходят по всей стране, пишет Reuters. Также по каналам идет прямая трансляция с места поисков разбившегося вертолета.
Вертолет потерпел крушение в районе села Узи, туда направили поисково-спасательные отряды. В МВД предупредили, что проведение операции осложняется из-за бездорожья и сильного тумана. По данным агентства Fars, после ЧП имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который тоже находился на борту воздушного судна, смог связаться со спасателями, но затем связь с ним была потеряна.
Позднее Tehran Times сообщил со ссылкой на Красный Полумесяц, что одна из поисково-спасательных групп добралась до места ЧП.
В город Тебриз, который находится неподалеку от района происшествия, направились вице-президент Ирана Мохсен Мансури и некоторые члены правительства.
Раиси утром встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран, они участвовали в церемонии открытия плотины. В иранскую делегацию входили главы МИД, Минэнерго, провинции Восточный Азербайджан и другие чиновники. Кортеж состоял из трех вертолетов, остальные благополучно добрались до места назначения.
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