В Иране опровергли экстренное заседание Совбеза из-за ситуации с Раиси

Али Хаменеи (Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел экстренное заседание Высшего национального совета безопасности на фоне жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, сообщила Tehran News в X. Однако через полчаса издание сообщило, что это «ненастоящая новость».

Представитель правительства страны Али Бахадри Джахорми сообщил, что состоялось заседание правительственной коллегии, на котором помимо повестки дня были представлены последние сообщения по ситуации с президентским вертолетом, передает Tasnim.

По данным этого агентства, инцидент с вертолетом произошел на севере Ирана, у села Узи в регионе Восточный Азербайджан. Жесткая посадка произошла из-за сильного тумана. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси встретился с коллегой Ильхамом Алиевым.

Ранее агентство Mehr передало, что с иранским президентом после жесткой посадки все в порядке, однако затем эта информация исчезла из его публикации.

Всего в кортеже было три вертолета, два других благополучно приземлились. Вместе с Раиси на борту находились имам пятничной мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. По данным Fars, аль-Хашем после посадки вышел на связь по телефону, но затем с ним не удалось связаться.

В Красном Полумесяце сообщили, что число спасательных групп, направленных к месту происшествия, увеличили с 20 до 40. Там продолжают сохраняться сложные погодные условия, что затрудняет операцию по поиску, в том числе из-за невозможности направить помощь по воздуху.