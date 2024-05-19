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Политика ,  
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Спасатели определили место ЧП с вертолетом президента Ирана

Спасатели добрались до района жесткой посадки с вертолетом президента Ирана
Вертолет с президентом Ирана потерпел аварию в районе села Узи в провинции Восточный Азербайджан. Туда прибыли спасатели. Данных о состоянии Раиси и сопровождавших его чиновников пока нет

Спасательно-поисковые отряды добрались до района, где вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку, но операция может затянуться из-за бездорожья и неблагоприятных погодных условий, в частности, сильного тумана, сообщает Irna.

Tasnim пишет, что определено местонахождение вертолета — авария произошла возле села Узи в северо-западной провинции Восточный Азербайджан.

Всего в район ЧП направились 20 отрядов, первым спасателям удалось добраться до места примерно через час после того как стало известно об аварии.

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Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди подтвердил агентству Tasnim, что при проведении спасательной операции есть трудности. «Мы связались со спутниками президента, но, поскольку местность сложная, связи фактически нет. Мы ожидаем, когда спасательные бригады доберутся до места аварии и посадки вертолета, чтобы напрямую уведомить нас о сложившейся ситуации», — сказал он.

Незадолго до аварии Раиси встречался с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым на границе двух стран, где прошла церемония открытия совместной плотины на реке Аракс. Президента в поездке сопровождали иранские министры и чиновники, в том числе главы МИДа и Минэнерго. В кортеж входили три вертолета, два других благополучно приземлились.

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Иран Эбрахим Раиси Вертолет Азербайджан

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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