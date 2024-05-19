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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об уничтожении беспилотника в Белгородской области

Гладков: беспилотник уничтожен в Чернянском районе Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили беспилотник в Чернянском районе Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домах выбило стекла, один автомобиль получил повреждения, уточнил он.

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Фото:Яндекс.Карты

«Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 кв.м. Добровольной пожарной дружиной очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков в телеграм-канале.

Ночью атаке дронов-камикадзе подверглись села Петровка Белгородского района и Малое Городище Новооскольского городского округа, сообщал глава региона.

В Петровке пострадали два человека. В Малом Городище в результате падения дрона и взрыва загорелась кровля храма Сергия Радонежского.

Гладков сообщил об уничтожении беспилотника в Белгородской области
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Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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