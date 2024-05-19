Гладков сообщил об уничтожении беспилотника в Белгородской области

Силы ПВО сбили беспилотник в Чернянском районе Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домах выбило стекла, один автомобиль получил повреждения, уточнил он.

«Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 кв.м. Добровольной пожарной дружиной очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков в телеграм-канале.

Ночью атаке дронов-камикадзе подверглись села Петровка Белгородского района и Малое Городище Новооскольского городского округа, сообщал глава региона.

В Петровке пострадали два человека. В Малом Городище в результате падения дрона и взрыва загорелась кровля храма Сергия Радонежского.