Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Новостроевка-Вторая в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По данным главы региона, в результате обстрела никто не пострадал.

«Есть повреждения в двух частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена хозпостройка и погиб домашний скот», — написал он.

На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.

Утром 12 мая часть сбитой украинской ракеты «Точка-У» попала в десятиэтажный дом в районе Харьковская гора в Белгороде. В результате обрушился подъезд дома, погибли 15 человек. Пострадали 20 человек, среди них — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Следственный комитет в связи с атакой ВСУ возбудил уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт).

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина заявила, что в здании сохраняется угроза повторного обрушения. К утру 13 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте ЧП завершили.