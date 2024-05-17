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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о пострадавших после отражения воздушной атаки

Гладков: два человека пострадали после отражения атаки на Белгород и район
Сюжет
Военная операция на Украине
После срабатывания средств ПВО в Белгороде, а также поселке и селе в районе получили повреждения один многоквартирный и несколько частных домов. Двоих раненых доставили в больницу
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и осколочное ранение левой голени. У второго диагностировали осколочное ранение лба. Оба находятся в больнице.

В Белгороде фрагмент снаряда пробил кровлю, перекрытие технического этажа и потолок в одной квартире многоквартирного дома. Повреждения также зафиксировали в Белгородском районе — в поселке Дубовое и селе Таврово. В результате прямых попаданий снарядов сильные повреждения получили по два частных дома — в них выбиты окна, пробиты кровли, повреждены фасады и стены.

В Белгороде прозвучали взрывы после объявления ракетной опасности
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Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

После отражения атаки в Дубовое повреждены еще четыре частных дома и столько же автомобилей. В Таврово различные повреждения выявлены в 12 частных жилых домах. Также осколками повреждены шесть автомобилей.

Минобороны России ранее отчиталось, что примерно в 19:40 над Белгородской областью была сбита одна ракета «Точка-У». Около 20:05 над регионом также уничтожили 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Одновременно с этим в Белгороде и районе объявляли ракетную опасность.

Гладков сообщил о пострадавших после отражения воздушной атаки
Гладков сообщил о пострадавших после отражения воздушной атаки

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Яна Ломакина
Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

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