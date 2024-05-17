Гладков сообщил о пострадавших после отражения воздушной атаки
Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и осколочное ранение левой голени. У второго диагностировали осколочное ранение лба. Оба находятся в больнице.
В Белгороде фрагмент снаряда пробил кровлю, перекрытие технического этажа и потолок в одной квартире многоквартирного дома. Повреждения также зафиксировали в Белгородском районе — в поселке Дубовое и селе Таврово. В результате прямых попаданий снарядов сильные повреждения получили по два частных дома — в них выбиты окна, пробиты кровли, повреждены фасады и стены.
После отражения атаки в Дубовое повреждены еще четыре частных дома и столько же автомобилей. В Таврово различные повреждения выявлены в 12 частных жилых домах. Также осколками повреждены шесть автомобилей.
Минобороны России ранее отчиталось, что примерно в 19:40 над Белгородской областью была сбита одна ракета «Точка-У». Около 20:05 над регионом также уничтожили 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Одновременно с этим в Белгороде и районе объявляли ракетную опасность.
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