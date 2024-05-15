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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле хутора в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли хутор Мухин в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Повреждения получил частный жилой дом — в нем выбило окна, посечены кровля и фасад. Кроме того, повреждены линия газоснабжения и хозпостройка.

По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал.

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Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам со стороны ВСУ.

В ночь на 15 мая над областью были сбиты девять беспилотников.

Гладков сообщил об обстреле хутора в Белгородской области
Гладков сообщил об обстреле хутора в Белгородской области

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ВСУ Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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