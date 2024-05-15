Гладков сообщил об обстреле хутора в Белгородской области
ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Повреждения получил частный жилой дом — в нем выбило окна, посечены кровля и фасад. Кроме того, повреждены линия газоснабжения и хозпостройка.
По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам со стороны ВСУ.
В ночь на 15 мая над областью были сбиты девять беспилотников.
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