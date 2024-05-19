В Белгородской области из-за падения дрона загорелась крыша храма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали село Малое Городище, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, никто не пострадал. В результате падения дрона загорелась кровля храма Сергия Радонежского, пожар тушат, добавил глава региона.

В последнее время атаки на Белгородскую область, в том числе на административный центр и окрестности, участились.

Накануне, 18 мая, под обстрел попали село Тишанка и поселок Красное. В Белгороде и окрестностях неоднократно объявляли ракетную опасность. Кроме того, в результате атаки дрона в селе Петровка Белгородского района два жителя получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.