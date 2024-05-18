 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в селе Тишанка после обстрела

Гладков: в селе Тишанка Белгородской области после обстрела повреждена ЛЭП
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Тишанка на юго-востоке Белгородской области (Волоконовский район) попало под обстрел ВСУ, в результате чего повреждения получила линия электропередачи (ЛЭП), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. <...> Под отключение попадают абоненты двух улиц. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий», — добавил он.

Сигнал ракетной тревоги в Белгородской области действовал с 12:18 до 12:44 (мск). О повреждении ЛЭП в селе Тишанка Гладков сообщил в 15:24. До этого Минобороны отчиталось об уничтожении четырех бомб Hammer и двух ракет HARM в небе над Белгородской областью.

Над Белгородской областью сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM
Политика
Ракета HARM

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО. Так, только за 17 мая тревогу в Белгороде объявили шесть раз. Минобороны сообщало о сбитой ракете «Точка-У» над регионом.

Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в селе Тишанка после обстрела
Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в селе Тишанка после обстрела

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Белгородская область ЛЭП обстрел электричество Вячеслав Гладков

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Над Белгородской областью сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM
Политика
В Белгороде прогремели взрывы
Политика
В Белгороде объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
СК начал проверку из-за упавшего лифта с мальчиком в Петербурге Общество, 15:45
Путин рассказал Токаеву о своей поездке в Китай Политика, 15:41
Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в селе Тишанка после обстрела Политика, 15:39
Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал свою вину Политика, 15:22
Депутат назвал ошибочным размер штрафов в проекте о запрете курения Политика, 15:17
Над Белгородской областью сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM Политика, 15:13
В Харькове прозвучала серия взрывов Политика, 15:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СК выявил связи фигуранта дела Тимура Иванова с военными предприятиями Политика, 15:07
Помощник Путина фразой «химия упрочилась» оценил его обед с Си Цзиньпином Политика, 14:48
Федун отреагировал на уход Джикии из «Спартака» Спорт, 14:44
Жена губернатора вспомнила о выстреле из-за спора с ним о перголе Общество, 14:34
«Спартак» объявил об уходе капитана команды Джикии Спорт, 14:04
Рэпер Дрейк поставил $565 тыс. на победу Фьюри над Усиком Спорт, 14:03
Украина заочно предъявила обвинения Бортникову и Золотову по делу Майдана Политика, 13:47