Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в селе Тишанка после обстрела

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Село Тишанка на юго-востоке Белгородской области (Волоконовский район) попало под обстрел ВСУ, в результате чего повреждения получила линия электропередачи (ЛЭП), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. <...> Под отключение попадают абоненты двух улиц. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий», — добавил он.

Сигнал ракетной тревоги в Белгородской области действовал с 12:18 до 12:44 (мск). О повреждении ЛЭП в селе Тишанка Гладков сообщил в 15:24. До этого Минобороны отчиталось об уничтожении четырех бомб Hammer и двух ракет HARM в небе над Белгородской областью.

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО. Так, только за 17 мая тревогу в Белгороде объявили шесть раз. Минобороны сообщало о сбитой ракете «Точка-У» над регионом.