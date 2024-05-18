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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прозвучала серия взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
Российская армия за последнее время взяла под контроль несколько сел примерно в 30 км от города
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Харькове «очень громко», прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

На 15:00 Харьковская область — единственный регион Украины, где объявлена воздушная тревога, она действует там с 8:30 утра.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Путин заявил об отсутствии планов взятия Харькова
Политика

В Харьковской области за последнюю неделю российские войска взяли по контроль свыше десятка населенных пунктов. 18 мая стало известно о еще одном перешедшем под российский контроль селе — Старица под Волчанском, примерно в 40 км к северо-востоку от Харькова по прямой.

Из приграничных районов региона, где сейчас идут боевые действия, ведется эвакуация. По данным главы областной администрации Олега Синегубова на 18 мая, были вывезены почти 10 тыс. человек.

Президент Владимир Путин 17 мая сказал, что у России нет планов взятия Харькова. Он отметил, что действия на этом направлении связаны с обстрелами ВСУ российской территории, в частности Белгорода, сейчас идет создание «санитарной зоны безопасности».

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Харьков взрывы Украина

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