Путин встретился с Си Цзиньпином

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине на переговоры с Си Цзиньпином

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где должны пройти российско-китайские переговоры. На месте он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Политики посмотрели церемонию встречи и направились в здание

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где должны пройти его переговоры с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Трансляцию церемонии встречи российского президента ведет пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

На церемонии Путин встретился с главой Китая. Си Цзиньпин ждал российского президента на площади, где выстроился почетный караул.

Путин прибыл к месту проведения встречи на автомобиле Aurus. Он и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, а затем поприветствовали делегации двух стран.

После этого Путин и председатель Китая поднялись на специальный помост с тентом, откуда стали наблюдать за выступлением Военного оркестра Народно-освободительной армии Китая. На церемонии исполнили гимны России и Китая в соответствии с протоколом.

Церемония длилась порядка 15 минут. После ее завершения Путин и Си Цзиньпин проследовали в Дом народных собраний по красной ковровой дорожке, расстеленной по площади. Там они сделали совместное официальное фото.

Путин прибыл в Китай в ночь на 16 мая по приглашению Си Цзиньпина. Его поездка будет двухдневной и завершится 17 мая. Это первый государственный визит российского президента после вступления в должность.

Во время визита у Путина запланированы переговоры с Си Цзиньпином как в узком, так и в расширенном составе. ТАСС и «РИА Новости» пишут, что переговоры в первом формате уже начались.

По итогам встреч Путина и Си Цзиньпина ожидаются подписание соглашений, публикация совместного заявления и выступление политиков перед прессой. Также президент должен встретиться с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном

Во второй день поездки, 17 мая, Путин посетит Харбин, где пройдет церемония открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Также российский президент должен встретиться со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.