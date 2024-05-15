Путин прибыл в Китай
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля. Это первая зарубежная поездка главы государства с момента вступления в должность на пятый срок.
Визит будет двухдневным и пройдет в два этапа: 16 мая Путин проведет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин.
Во время поездки он должен встретиться с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, по чьему приглашению прибыл в страну. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах, отмечал помощник главы государства Юрий Ушаков. Политики должны обсудить всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между странами, а также определить ключевые направления дальнейшего их развития и обменяться мнениями о международных и региональных проблемах, отмечали в Кремле.
Также планируется подписание нескольких соглашений и документов. Путин и Си Цзиньпин должны выпустить совместное заявление и выступить перед прессой.
Политики также примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Вечером 16 мая они пообщаются в неформальной обстановке, возможно присутствие членов двух делегаций.
В Харбине пройдет церемония открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Также российский президент должен встретиться со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Поездка Путина в Китай стала «ответным шагом» на первый официальный визит Си Цзиньпина в Россию, который тот совершил после переизбрания на пост председателя республики в 2023 году, пояснял Ушаков.
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