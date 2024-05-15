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Политика ,  
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Путин прибыл в Китай

Путин прилетел в Китай с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля. Это первая зарубежная поездка главы государства с момента вступления в должность на пятый срок.

Визит будет двухдневным и пройдет в два этапа: 16 мая Путин проведет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин.

Во время поездки он должен встретиться с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, по чьему приглашению прибыл в страну. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах, отмечал помощник главы государства Юрий Ушаков. Политики должны обсудить всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между странами, а также определить ключевые направления дальнейшего их развития и обменяться мнениями о международных и региональных проблемах, отмечали в Кремле.

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Политика
Владимир Путин

Также планируется подписание нескольких соглашений и документов. Путин и Си Цзиньпин должны выпустить совместное заявление и выступить перед прессой.

Политики также примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Вечером 16 мая они пообщаются в неформальной обстановке, возможно присутствие членов двух делегаций.

В Харбине пройдет церемония открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Также российский президент должен встретиться со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Поездка Путина в Китай стала «ответным шагом» на первый официальный визит Си Цзиньпина в Россию, который тот совершил после переизбрания на пост председателя республики в 2023 году, пояснял Ушаков.

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Владимир Путин

политик, президент России
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