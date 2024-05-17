Заявление Путина о планах России по Харькову. Видео

Video

У России нет планов брать Харьков, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Отвечая на вопрос о таких планах, он заявил, что на сегодняшний день их нет.

Путин напомнил об обстрелах Белгорода: «Они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы». «И я говорил публично: если это будет продолжаться, мы будем вынуждены создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем».

Минобороны России в мае неоднократно отчитывалось о взятии различных населенных пунктов под контроль. В частности, 8 мая оно сообщало о занятии населенного пункта Кисловка в Харьковской области, а 13 мая — населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

В Харьковской области будут «тяжелые бои», заявлял ранее главком ВСУ Александр Сырский. О наступлении на Харьков заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.