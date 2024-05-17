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Война санкций ,  
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Сестра Ким Чен Ына назвала предназначение оружия, производимого в КНДР

Сестра Ким Чен Ына опровергла передачу новых вооружений в Россию и другие страны
Сюжет
Война санкций

Северная Корея не передает свои вооружения, в том числе новейшие военные технологии, другим странам, заявила заместитель лидера КНДР, его сестра Ким Ё Чен. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Не буду давать никаких дальнейших пояснений по этому поводу, но хочу отметить, что враждебные силы раздражают общественное мнение ерундой о том, что производимые нами системы вооружения предназначены «только для экспорта», — отметила Ким Ё Чен.

По ее словам, технологии систем вооружения, которые были разработаны в КНДР в последнее время, «не могут быть обнародованы, а, значит, и возможность их экспорта не может обсуждаться». Она подчеркнула, что у КНДР нет намерений экспортировать или раскрывать где-либо военные технологии.

Главная цель оборонной сферы — укрепить боевую мощь армии Северной Кореи, в том числе для защиты от военных угроз со стороны США и Южной Кореи. Ким Ё Чен отметила, что чем больше Сеул будет «развивать безрассудную смелость», тем темнее времена его ждет.

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16 мая США ввели санкции против двух россиян и трех российских компаний за их предполагаемое участие в оборонном сотрудничестве между Россией и КНДР. Под санкции попали владелец ООО «Рафорт» Рафаэль Газарян, глава ООО «Технологии» Алексей Буднев, а также компании «Транс-Капитал», «Рафорт» и «Технологии».

И Москва, и Пхеньян опровергают информацию о взаимных поставках вооружений. Российский постпред в ООН Василий Небензя назвал фейком данные The New York Times и Associated Press о закупках Россией «миллионов артиллерийских снарядов и ракет» у Северной Кореи.

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Теги
КНДР Северная Корея поставки оружия Россия США

Недвижимость

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Читать
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