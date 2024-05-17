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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремели четыре взрыва

Мэр Харькова Терехов: в городе прогремели взрывы, возник пожар
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прогремели четыре взрыва, в результате одного из них возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, взрывы произошли в Основянском и Новобаварском районах города, пострадавших нет.

Взрывы происходят на фоне объявленной в Харьковской области воздушной тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая сообщил о начале российского наступления в Харьковской области. В тот же день из приграничного города Волчанска начали эвакуацию жителей. Спустя три дня генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о «тактическом успехе» российских войск на харьковском направлении.

Днем 16 мая Зеленский заявил, что Украина рискует потерять Харьков, если не получит новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, их производят в США. По словам главы государства, ситуация вокруг города остается «очень серьезной» и Украине не может позволить себе потерять его.

Минобороны России неоднократно докладывало об уничтожении Patriot. Один из таких ЗРК был поражен в середине марта в Харьковской области.

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Теги
Харьков Харьковская область взрывы

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