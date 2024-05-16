МАГАТЭ не нашло признаков запуска дронов с Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировали тяжелого вооружения или признаков запуска дронов с Запорожской АЭС, говорится в отчете гендиректора организации Рафаэля Гросси.
Как отметил Гросси, эксперты МАГАТЭ провели обходы территории по периметру Запорожской АЭС и других зданий, к которым им разрешен доступ, для контроля за соблюдением принципов защиты станции. «Никакого тяжелого вооружения или признаков запуска дронов с ЗАЭС они не заметили. Однако экспертам МАГАТЭ до сих пор не разрешен доступ ко всем помещениям ЗАЭС», — уточнил глава агентства.
Запорожская АЭС расположена близ Энергодара. Это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире.
С начала военных действий на Украине ЗАЭС находится под контролем российских военных, а после присоединения Запорожской области к России ее передали в собственность государства.
Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. В ООН заявили, что они вместе с МАГАТЭ не могут установить виновных в атаках на станцию.
В апреле Запорожская АЭС неоднократно подвергалась атакам дронов. 18 апреля корпус «Г» учебно-тренировочного центра (УТЦ), где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, атаковал дрон. Беспилотник нейтрализовали над крышей здания
В середине месяца директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что атаки украинских беспилотников на Запорожскую АЭС — угроза ядерной безопасности. Обстановка на объекте остается напряженной, и, по словам Яшиной, ежедневно сотрудники наблюдают «достаточно приличное количество дронов».
В МАГАТЭ также отметили, что ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой.
Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты
Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков
Речь Путина во время визита в Пекин. Видео
Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба
Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео
Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай
Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика
ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?