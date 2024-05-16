МАГАТЭ не нашло признаков запуска дронов с Запорожской АЭС

Запорожская АЭС (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировали тяжелого вооружения или признаков запуска дронов с Запорожской АЭС, говорится в отчете гендиректора организации Рафаэля Гросси.

Как отметил Гросси, эксперты МАГАТЭ провели обходы территории по периметру Запорожской АЭС и других зданий, к которым им разрешен доступ, для контроля за соблюдением принципов защиты станции. «Никакого тяжелого вооружения или признаков запуска дронов с ЗАЭС они не заметили. Однако экспертам МАГАТЭ до сих пор не разрешен доступ ко всем помещениям ЗАЭС», — уточнил глава агентства.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара. Это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. С начала военных действий на Украине ЗАЭС находится под контролем российских военных, а после присоединения Запорожской области к России ее передали в собственность государства. Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. В ООН заявили, что они вместе с МАГАТЭ не могут установить виновных в атаках на станцию.

В апреле Запорожская АЭС неоднократно подвергалась атакам дронов. 18 апреля корпус «Г» учебно-тренировочного центра (УТЦ), где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, атаковал дрон. Беспилотник нейтрализовали над крышей здания

В середине месяца директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что атаки украинских беспилотников на Запорожскую АЭС — угроза ядерной безопасности. Обстановка на объекте остается напряженной, и, по словам Яшиной, ежедневно сотрудники наблюдают «достаточно приличное количество дронов».

В МАГАТЭ также отметили, что ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой.