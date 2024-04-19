Глава МАГАТЭ обвинил в игнорировании призыва не атаковать Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано об атаке беспилотника на тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Это будет третье зарегистрированное нападение на тренировочный центр за последнее время после двух подобных инцидентов на прошлой неделе», — говорится в сообщении Гросси.

По его словам, команда экспертов МАГАТЭ услышала звуки взрыва в 10:35 по местному времени. Примерно в то же время о попытке атаки дрона сообщила пресс-служба электростанции. Экспертам не разрешили попасть в тренажерный центр для оценки инцидента, сославшись на «потенциальные угрозы безопасности», отметил гендиректор МАГАТЭ.

«Кто бы ни стоял за этими инцидентами, он, судя по всему, игнорирует неоднократные призывы международного сообщества к максимальной военной сдержанности, чтобы предотвратить вполне реальную угрозу серьезной ядерной аварии», — заключил Гросси.

18 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинский беспилотник атаковал тренажерный центр станции. Дрон был нейтрализован, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на объекте нет.

На прошлой неделе станция дважды подвергалась атакам. 8 апреля на кровлю шестого энергоблока упал сбитый дрон-камикадзе. На следующий день, 9 апреля, беспилотник атаковал тренажерный центр ЗАЭС. В обоих случаях пострадавших и повреждений не было.

Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. В ООН говорили, что они вместе с МАГАТЭ не могут установить виновных в атаках на станцию.