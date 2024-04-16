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Военная операция на Украине ,  
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В ООН заявили об отсутствии возможности найти виновных в атаках на ЗАЭС

В ООН заявили об отсутствии возможности определить виновных в атаках на ЗАЭС
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Военная операция на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН не обладают возможностями установить виновных в атаках на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Ни у нас, ни у МАГАТЭ нет криминалистических средств для докладов по этим ударам <...>, и у нас нет мандата на расследование», — сказал он. Дюжаррик подчеркнул, что у МАГАТЭ есть «очень четкий и технический мандат», который предписывает агентству работать непосредственно с атомными станциями и ядерной энергетикой.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Объект находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. После присоединения Запорожской области к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства.

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Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. За последние дни станцию несколько раз атаковали дроны. В частности, 7 апреля в результате удара дрона была повреждена защитная оболочка главного реактора АЭС. В «Росатоме» сообщили о трех пострадавших сотрудниках станции.

Кремль назвал атаку опасной провокацией. МИД России заявил, что Украина встала на путь ядерного террора. В МАГАТЭ сообщили об угрозе ядерной аварии.

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Теги
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