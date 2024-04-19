На Запорожской АЭС назвали атаки дронов угрозой ядерной безопасности
Атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС — угроза ядерной безопасности, обстановка на станции остается напряженной. Об этом «РИА Новости» заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«У нас постоянно действует режим «активное небо». Ежедневно мы наблюдаем достаточно приличное количество дронов, что создает угрозу ядерной безопасности», — сказала Яшина. Она назвала атаки в том числе «элементом психологического давления» со стороны Украины.
В начале апреля 2024 года Запорожская АЭС стала регулярно подвергаться налетам беспилотников. В частности, накануне, 18 апреля, пресс-служба станции сообщила об атаке дрона на ее тренажерный центр. Беспилотник нейтрализовали, пострадавших и разрушений не было.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал к сдержанности.
Запорожская АЭС расположена близ Энергодара. Это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире.
С начала военных действий на Украине ЗАЭС находится под контролем российских военных, а после присоединения Запорожской области к России ее передали в собственность государства.
Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. В ООН говорили, что они вместе с МАГАТЭ не могут установить виновных в атаках на станцию.
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