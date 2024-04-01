Власти начали обсуждать создание ответственного за мигрантов ведомства

Новое ведомство будет отвечать за межнациональную и миграционную политику и, как предполагается, будет напрямую подчиняться президенту, пишет газета

Власти обсуждают создание ответственного за межнациональную и миграционную политику ведомства, которое, как предполагается, будет напрямую подчиняться президенту, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, и двух собеседников, близких к правительству.

В России с 1994 года существовало Министерство по делам национальностей и региональной политике, которое было несколько раз реорганизовано и переименовано, в 2001 году его упразднили. После его ликвидации функции были переданы МВД и частично распределены между МИДом и Минэкономразвития. С 2001 по 2004 год национальную политику курировал «министр без портфеля» Владимир Зорин. С 2004 по 2014 год частично за это отвечало Министерство регионального развития, а после его упразднения в 2015-м было создано ФАДН. ФМС была создана при Минтруде в 1992 году, в 2004-м миграционная служба перешла в ведение МВД. С 2012 года она подчинялась напрямую правительству, в 2016-м ее упразднили, а ее функции передали Главному управлению по вопросам миграции МВД.

По словам трех источников, речь идет о министерстве, которое, по сути, совместит полномочия Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Главного управления по вопросам миграции МВД. Два других источника рассказали, что у нового ведомства может быть статус агентства в подчинении главы государства с такими же широкими полномочиями. Один из собеседников сообщил, что новое ведомство будет заниматься всеми межнациональными и миграционными и будет находиться «в контуре Управления президента по внутренней политике» (УВП), которое де-факто и регулирует эти вопросы.

Собеседники затрудняются сказать, кто бы мог возглавить новое ведомство, но уверены, что это будет высокопоставленный сотрудник одной из силовых структур — например, нынешний руководитель ФАДН Игорь Баринов и куратор межнациональных отношений в УВП Анатолий Вылегжанин — выходцы из спецслужб. Как пишет издание, создание нового ведомства могут обсудить на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям с участием главы государства, которое готовится 24 апреля. Другой источник «Ведомостей» полагает, что все разговоры о новом ведомстве преждевременны до мая. 7 мая пройдет инаугурация Владимира Путина.

В декабре прошлого года Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции, говоря о трудовых мигрантах, предположил, что нужно «не только МВД, которое занимается техническими правовыми вопросами», а специальный орган, «который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы».

Идея создания Миннаца ранее уже предлагалась. «Но это полностью прерогатива президента. Он слышит все предложения. А будет в итоге или нет новое ведомство, мы узнаем, когда президент выскажет свое мнение по структуре правительства», — отметил депутат Госдумы, член президиума Совета по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»). Другой член президиума Совета по межнациональным отношениям, депутат Геннадий Семигин («Справедливая Россия») уточнил, что задача состоит в том, чтобы сконцентрировать все полномочия, функции, ресурсы в новом ведомстве, которое «должно подчиняться президенту страны напрямую, потому что эффективность реализации нацполитики — залог национальной безопасности нашей страны».