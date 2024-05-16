Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест

Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Якубджони Юсуфзода, Мухаммад Шарипзода (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный суд Москвы продлил арест четырем обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.

«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок три месяца», — говорится в сообщении.

Суд рассмотрел дела Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Якубджони Юсуфзода, Мухаммада Шарипзода (внесены в реестр террористов).

Ранее Басманный суд также продлил арест четырем исполнителям теракта — они также останутся под стражей до 22 августа.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта — вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, начали стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан». По делу арестовали 12 человек.

Президент Владимир Путин подтвердил, что к теракту причастны «радикальные исламисты». При этом глава государства отметил, что нападение выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Об «украинском следе» также заявляли директор ФСБ Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов. По словам главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, организатор нападения находится за границей. В Киеве неоднократно заявляли о непричастности к теракту.