Исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест на три месяца

Предполагаемые исполнители теракта в концертном зале находятся под арестом с конца марта. ФСБ в начале месяца заявила, что почти установила имена заказчиков

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Басманный суд продлил на три месяца арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на три месяца, то есть до 22 августа 2024 года», — говорится в сообщении судов.

О задержании устроивших нападение в концертном зале ФСБ доложила в ночь после теракта, который произошел 22 марта. Их задержали в Брянской области, когда они пытались скрыться на белом Renault, а позднее арестовали. Всего в деле 12 фигурантов, в их числе те, кто обеспечивал исполнителей теракта жильем, транспортом, средствами связи.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», однако президент России Владимир Путин исключал причастность «исламских фундаменталистов» к атаке. В СК России заявляли, что у следователей есть данные о связи задержанных с Украиной и переводах оттуда. Киев причастность к теракту отвергал. В начале мая глава ФСБ Александр Бортников заявил, что основной организатор теракта находится за границей, а имена заказчиков «почти установлены».