Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои планировал уехать в Сирию

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» собирался уехать в Сирию

Назримад Лутфуллои (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои собирался уехать в Сирию, говорится в тексте постановления Московского городского суда.

«<...> намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и вооруженным силам России», — привел суд доводы следствия против отмены ареста как меры пресечения для Лутфуллои.

Рассмотрение апелляционной жалобы Лутфуллои состоялось в Мосгорсуде 24 апреля, однако тогда текст постановления еще не был опубликован в карточке дела.

Также в постановлении отмечается, что обвиняемый «поддерживает радикальные течения Ислама» и считает необходимой вооруженную борьбу против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды.

Лутфуллои является уроженцем Таджикистана. В Москве он был зарегистрирован в хостеле в районе Щелковского шоссе.

Мужчину задержали 23 марта при проверке на причастность к теракту в «Крокусе». Когда полицейские потребовали у него документы, то Лутфуллои стал вести себя «вызывающе, дерзко», а при задержании оказывал неповиновение. 25 марта Преображенский районный суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство — ч. 2 ст. 20.1 Кодекс об административных правонарушениях.

Позже суд предъявил Лутфуллои обвинения по делу о теракте в «Крокусе» — п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса. Мужчину арестовали до 22 мая. Его адвокат Маргарита Хорева сообщила, что ее подзащитный частично признал вину.

Всего по этому делу арестованы уже 12 фигурантов.