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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» собирался уехать в Сирию

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои планировал уехать в Сирию
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Назримад Лутфуллои
Назримад Лутфуллои (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои собирался уехать в Сирию, говорится в тексте постановления Московского городского суда.

«<...> намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и вооруженным силам России», — привел суд доводы следствия против отмены ареста как меры пресечения для Лутфуллои.

Рассмотрение апелляционной жалобы Лутфуллои состоялось в Мосгорсуде 24 апреля, однако тогда текст постановления еще не был опубликован в карточке дела.

Также в постановлении отмечается, что обвиняемый «поддерживает радикальные течения Ислама» и считает необходимой вооруженную борьбу против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды.

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Лутфуллои является уроженцем Таджикистана. В Москве он был зарегистрирован в хостеле в районе Щелковского шоссе.

Мужчину задержали 23 марта при проверке на причастность к теракту в «Крокусе». Когда полицейские потребовали у него документы, то Лутфуллои стал вести себя «вызывающе, дерзко», а при задержании оказывал неповиновение. 25 марта Преображенский районный суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство — ч. 2 ст. 20.1 Кодекс об административных правонарушениях.

Позже суд предъявил Лутфуллои обвинения по делу о теракте в «Крокусе» — п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса. Мужчину арестовали до 22 мая. Его адвокат Маргарита Хорева сообщила, что ее подзащитный частично признал вину.

Всего по этому делу арестованы уже 12 фигурантов.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Сирия
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