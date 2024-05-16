Два человека пострадали при обстреле Шебекино
Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО), по предварительным данным, пострадали два человека, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Оба пострадавших — мирные жители, уточнил губернатор. «У одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины — осколочное ранение спины», — написал он, добавив, что раненых уже везут в больницы Белгорода на скорой.
В результате обстрела на территории частного жилого домовладения в Шебекино загорелись гараж и легковой автомобиль. Сейчас их тушат пожарные.
Всего повреждения получили восемь частных домовладений: один дом был частично разрушен, в оставшихся оказались выбиты окна, посечены фасады и кровли. Также пострадала квартира в многоквартирном доме: там выбыло окна. Осколками оказались посечены четыре автомобиля.
Примерно в 00:11 мск на территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность. Около 00:34 мск ее отменили.
Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам. Только с начала дня 15 мая, без учета сигналов после полуночи, ракетную опасность в регионе объявляли шесть раз.
Минобороны с начала суток отчитывалось об уничтожении четырех управляемых авиационных бомб Hammer, двух противорадиолокационных ракет HARM, такого же числа реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и десяти беспилотников над Белгородской областью. Гладков вечером также сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду.
Атакам дронов в течение дня подверглись белгородские села Цаповка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая. В поле между селами Нехотеевка и Журавлевка дрон атаковал легковой автомобиль. Кроме того, был обстрелян хутор Мухин Шебекинского городского округа.
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