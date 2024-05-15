Гладков возмутился беспечностью обстрелянных дроном белгородцев

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Водитель и пассажиры автомобиля, которые получили ранения в результате атаки беспилотника в Белгородском районе, не соблюдали меры безопасности. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона рассказал, что пострадавшие «не согласовали выезд на обстреливаемую территорию ни с профильным министерством, ни с администрацией района и силовым блоком». Он подчеркнул, что данного происшествия можно было бы избежать, если бы были соблюдены все меры безопасности.

Легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка. В результате взрыва пострадали водитель и два пассажира, состояние двоих из них оценивается как средней степени тяжести.

Один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и множественные осколочные раны лица. У второго — множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и рук. У третьего — осколочные ранения лица. Первых двоих госпитализировали, последнего после обработки ран отправили домой.⠀

В конце апреля 2023 года Гладков рассказал, что двое жителей Белгородской области погибли в селе Журавлевка после того, как въехали в запрещенную зону. По его словам, они подорвались на мине, когда ехали на рыбалку.

«Их не остановило то, что в населенном пункте уже больше года действует режим ЧС, их не остановили таблички с указанием минной опасности, их в принципе не останавливали взрывы, потому что данное село почти ежедневно подвергается обстрелам», — отметил губернатор.