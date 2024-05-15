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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили две бомбы Hammer

Минобороны: в Белгородской области сбили две бомбы Hammer
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгородской области сегодня неоднократно объявлялась воздушная тревога, Минобороны и власти региона сообщали об уничтоженных дронах и перехваченных снарядах
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО сбили две авиационные бомбы Hammer над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны. Атаки были отражены в промежуток между 20:00 и 20:30 мск, сообщили в ведомстве.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в 19:43 о ракетной опасности по всей территории области, она была отменена к 20:16. Спустя почти час глава региона заявил, что над Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей, но не уточнил, чем именно они были. В селе Петровка повреждения зафиксированы в трех домах и на линиях электро- и газоснабжения, говорил губернатор.

Через несколько минут после сообщения Минобороны о двух сбитых бомбах Hammer Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что на всей территории региона вновь объявлена ракетная опасность, позже она была отменена.

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Фото:Global Look Press

В течение дня в Белгородской области несколько раз объявлялась ракетная опасность. В ночь на 15 мая над регионом перехватили две противорадиолокационные ракеты Harm, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять беспилотников, сообщали в Минобороны, днем ведомство заявляло об уничтожении еще одного украинского дрона.

Вечером Гладков сообщил, что сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ. В селе Цаповка дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие, есть частичные повреждения корпусов и технологического оборудования, в селе Новостроевка-Первая при атаке беспилотника поврежден автомобиль, в селе Новостроевка-Вторая при взрыве беспилотника выбиты окна в трех домах, повреждены две машины, пострадавших в этих случаях не было.

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Теги
Белгородская область авиабомба Минобороны

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

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