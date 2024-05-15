Силы ПВО сбили цели на подлете к Белгороду
Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В селе Петровка есть повреждения в трех домах, также задеты линии газоснабжения и электропередачи: жители одной из улиц остались без света.
Ранее в регионе объявили ракетную опасность. Режим действовал около получаса, его отменили в 20:16 мск. Гладков написал о сбитых целях спустя почти час, в 21:04 мск.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам со стороны ВСУ.
В ночь на 15 мая над областью были сбиты девять беспилотников. За сутки в регионе шесть раз включали сигнал ракетной опасности.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ