Силы ПВО сбили цели на подлете к Белгороду

Гладков: силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: Минобороны РФ

Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В селе Петровка есть повреждения в трех домах, также задеты линии газоснабжения и электропередачи: жители одной из улиц остались без света.

Ранее в регионе объявили ракетную опасность. Режим действовал около получаса, его отменили в 20:16 мск. Гладков написал о сбитых целях спустя почти час, в 21:04 мск.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам со стороны ВСУ.

В ночь на 15 мая над областью были сбиты девять беспилотников. За сутки в регионе шесть раз включали сигнал ракетной опасности.