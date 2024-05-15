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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили цели на подлете к Белгороду

Гладков: силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В селе Петровка есть повреждения в трех домах, также задеты линии газоснабжения и электропередачи: жители одной из улиц остались без света.

Ранее в регионе объявили ракетную опасность. Режим действовал около получаса, его отменили в 20:16 мск. Гладков написал о сбитых целях спустя почти час, в 21:04 мск.

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Политика
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам со стороны ВСУ.

В ночь на 15 мая над областью были сбиты девять беспилотников. За сутки в регионе шесть раз включали сигнал ракетной опасности.

Силы ПВО сбили цели на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили цели на подлете к Белгороду

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Белгородская область ПВО обстрел ВСУ Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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