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Военная операция на Украине ,  
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Дроны атаковали три села в Белгородской области

Гладков: беспилотники ВСУ атаковали три села в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ при помощи дронов атаковали три села в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал.

В селе Цаповка в Борисовском районе в результате удара FPV-дрона частично повреждены корпуса и оборудование сельскохозяйственного предприятия.

Украинские беспилотники также атаковали два населенных пункта в Грайворонском городском округе. В селе Новостроевка-Первая повреждения получил легковой автомобиль.

В селе Новостроевка-Вторая дрон взорвался после падения, в результате чего были выбиты окна и повреждены заборы в трех частных домах. Также повреждения получили две машины.

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Фото:Минобороны РФ

Ранее в регионе объявили ракетную опасность. Режим действовал около получаса, его отменили в 20:16 мск.

После этого Гладков сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники ВСУ дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

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