Дроны атаковали три села в Белгородской области
ВСУ при помощи дронов атаковали три села в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, никто не пострадал.
В селе Цаповка в Борисовском районе в результате удара FPV-дрона частично повреждены корпуса и оборудование сельскохозяйственного предприятия.
Украинские беспилотники также атаковали два населенных пункта в Грайворонском городском округе. В селе Новостроевка-Первая повреждения получил легковой автомобиль.
В селе Новостроевка-Вторая дрон взорвался после падения, в результате чего были выбиты окна и повреждены заборы в трех частных домах. Также повреждения получили две машины.
Ранее в регионе объявили ракетную опасность. Режим действовал около получаса, его отменили в 20:16 мск.
После этого Гладков сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.
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