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Военная операция на Украине ,  
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В Эстонии приняли закон, позволяющий использовать российские активы

Парламент Эстонии принял закон, разрешающий передачу Киеву российских активов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Зал заседаний Риигикогу
Зал заседаний Риигикогу (Фото: riigikogu.ee)

Рийгикогу (однопалатный парламент) Эстонии принял закон, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине в качестве «предоплаты ущерба».

За принятие закона проголосовали 65 членов парламента, против были трое.

Новое законодательство разрешает использовать активы людей и предприятий, «способствовавших противоправной деятельности России» и потому попавших под санкции, следует из сообщения на сайте парламента.

«Возмещение нанесенного им (Россией. — РБК) в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность», — заявил председатель конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Йоханнес Террас.

Решение об изъятии активов в качестве «предоплаты за возмещение ущерба» будет принимать МИД Эстонии в рамках административного производства. Факт нанесения ущерба владельцем имущества должен быть доказан, подчеркнули в Рийгикогу.

Хозяин активов может оспорить решение об их использовании в административном суде.

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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов российского Центробанка в виде денежных средств и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Минфин России в 2022 году оценивал эту сумму примерно в $300 млрд.

В начале мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и их ближайшие союзники в рамках «Большой семерки» обсуждают выделение Украине $50 млрд за счет прибыли от российских активов.

Москва осуждает санкции Запада. В Кремле заявили, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат», а также «предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств». По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у России есть «заготовленный ответ».

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Теги
Эстония Россия российские активы Украина Военная операция на Украине

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