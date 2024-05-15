В Эстонии приняли закон, позволяющий использовать российские активы
Рийгикогу (однопалатный парламент) Эстонии принял закон, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине в качестве «предоплаты ущерба».
За принятие закона проголосовали 65 членов парламента, против были трое.
Новое законодательство разрешает использовать активы людей и предприятий, «способствовавших противоправной деятельности России» и потому попавших под санкции, следует из сообщения на сайте парламента.
«Возмещение нанесенного им (Россией. — РБК) в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность», — заявил председатель конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Йоханнес Террас.
Решение об изъятии активов в качестве «предоплаты за возмещение ущерба» будет принимать МИД Эстонии в рамках административного производства. Факт нанесения ущерба владельцем имущества должен быть доказан, подчеркнули в Рийгикогу.
Хозяин активов может оспорить решение об их использовании в административном суде.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов российского Центробанка в виде денежных средств и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Минфин России в 2022 году оценивал эту сумму примерно в $300 млрд.
В начале мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и их ближайшие союзники в рамках «Большой семерки» обсуждают выделение Украине $50 млрд за счет прибыли от российских активов.
Москва осуждает санкции Запада. В Кремле заявили, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат», а также «предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств». По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у России есть «заготовленный ответ».
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