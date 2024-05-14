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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен подтвердил обсуждения с G7 по использованию российских активов

Блинкен: США начали обсуждать с G7 использование активов России для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Соединенные Штаты работают со своими партнерами по «Большой семерке», чтобы использовать замороженные российские активы на благо Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы работаем с нашими партнерами по G7, чтобы добиться использования замороженных суверенных активов России для возмещения ущерба [Украине]», — сказал Блинкен во время выступления в Киевском политехническом институте.

Госсекретарь заявил, что «Россия должна заплатить» за восстановление Украины. «Наш конгресс дал нам право конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться», — отметил Блинкен.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

После начала военных действий на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей из них находятся в бельгийском Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал эту сумму примерно в $300 млрд.

В конце апреля сенат США одобрил законопроект о военной поддержке Украины на $61 млрд, в который вошли предложения об использовании замороженных российских активов. Источники Bloomberg в мае рассказали, что США и их ближайшие союзники в рамках «Большой семерки» обсуждают выделение Украине $50 млрд за счет прибыли от российских активов.

В Кремле заявили, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат», а также «предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств». По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у России есть «заготовленный ответ».

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Теги
Энтони Блинкен США Украина российские активы

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Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

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сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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