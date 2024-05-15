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Политика ,  
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Мишустин поздравил новый состав правительства с первым рабочим днем

Мишустин поздравил новый состав правительства с первым рабочим днем
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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое заседание нового состава правительства, на котором поздравил участников и пожелал им работать четко и эффективно, сообщает пресс-служба правительства.

Он призвал коллег быть внимательными к работе по достижению обновленных национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также к реализации послания президента Федеральному собранию.

«Нам предстоит оправдать доверие главы государства и, конечно, граждан России, работать четко, эффективно», — сказал Мишустин.

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Политика
Михаил Мишустин

Мишустин поздравил новый состав правительства с первым рабочим днем
Мишустин поздравил новый состав правительства с первым рабочим днем

7 мая президент России Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России, в связи с чем правительство ушло в отставку. Позднее он предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы кабмина, Госдума ее одобрила. 10 мая был подписан указ о его назначении.

Мишустин представил главе государства новую структуру кабмина, Путин ее одобрил. В составе правительства сохранилось количество и названия министерств — 21. Госдуме Мишустин представил кандидатов в министры и вице-премьеры. Депутаты их утвердили, а затем Путин подписал указ об их назначении.

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Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года

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