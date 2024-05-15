Мишустин впервые встретился с новым правительством и озвучил его цели
Премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе и призвал коллег внимательно отнестись к достижению обновленных национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036-го, а также к реализации послания президента Федеральному собранию, сообщается в телеграм-канале кабинета министров.
«Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая четко и эффективно», — отметил Мишустин.
Премьер поблагодарил Совет Федерации и Госдуму, утвердивших членов правительства, и также попросил коллег внимательно отнестись к прозвучавшим в Госдуме предложениям. Кроме того, Мишустин напомнил о поручении Владимира Путина определить в ближайшее время финансирование планов по поддержке семей, граждан и бизнеса.
«И не забывать о главном: наша задача — в полном объеме и в срок выполнять поручения президента. Делать все возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе», — заключил он.
14 мая Путин назначил новое правительство. В него не вошли бывший министр обороны Сергей Шойгу, который стал секретарем Совета безопасности, экс-вице-премьер Виктория Абрамченко, курировавшая вопросы экологического надзора и агропрома, бывший министр спорта Олег Матыцин и возглавлявший Минэнерго Николай Шульгинов.
Должности министров заняли пятеро губернаторов: глава Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил Минспорт, глава Кемеровской области Сергей Цивилев — Минэнерго, глава Курской области Роман Старовойт — Минтранс, а глава Калининградской области Антон Алиханов — Минпромторг. Оксана Лут, экс-заместитель министра сельского хозяйства, возглавила это ведомство.
Первым вице-премьером стал занимавший пост главы Минпромторга Денис Мантуров вместо Андрея Белоусова, который назначен новым министром обороны. Вице-премьерами назначены Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
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