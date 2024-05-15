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Военная операция на Украине ,  
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Швеция назвала условие рассмотрения вопроса о вводе войск на Украину

Швеция пообещала рассмотреть ввод войск на Украину, если это предложит НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Швеция не планирует отправлять своих военных на Украину, но если союзники по НАТО это предложат, то предложение будет рассмотрено, заявил шведский министр обороны Пол Йонсон. Его слова приводит издание Breaking Defense.

«Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если появится конкретное предложение, мы сможем принять его на рассмотрение», — сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что среди стран, представители которых встретились на парижском саммите в начале 2024 года, «не было единой позиции» по поводу ввода войск на Украину.

Corriere узнала о готовящейся позиции НАТО по войскам на Украине
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Отправку войск для участия в боевых действиях на стороне Украины допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. Позже он назвал два условия, при которых может быть принято такое решение: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

Лидеры некоторых западных стран, а также руководство НАТО объявили об отсутствии планов отправлять свои войска на Украину. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не может публично пригласить армии других стран, но поддерживает инициативу Макрона.

В марте Politico писало, что Франция создает коалицию стран, готовых к потенциальной отправке своих военнослужащих, и эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония.

Если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом неизбежен, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Швеция Украина ввод войск НАТО

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