В Шебекино дрон атаковал движущийся автомобиль

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В городе Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал движущийся автомобиль, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент, по словам губернатора, произошел на окраине города. Дрон столкнулся с машиной, у нее оказались повреждены капот, крыша и лобовое стекло.

Водитель не пострадал.

Белгородская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции. С начала дня 14 мая, по данным Минобороны, над регионом сбили семь беспилотников. Гладков писал об атаке на Шебекино с помощью FPV-дрона. Беспилотник упал и взорвался, были выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома, повреждения получил фасад здания. По словам Гладкова, никто из местных жителей не пострадал.

В последние дни регион подвергается интенсивным обстрелам. В Белгороде и соседнем районе несколько раз за сутки объявляли ракетную опасность. Только в ночь на 14 мая над областью сбили 25 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Вечером военные сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, в том числе французскую бомбу Hammer.