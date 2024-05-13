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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 31 сбитом беспилотнике над четырьмя регионами

Минобороны: за ночь сбиты 31 дрон и ракеты Storm Shadow
Сюжет
Военная операция на Украине
Военные, помимо дронов, сбили над Крымом четыре ракеты Storm Shadow, а над Белгородской областью — двенадцать снарядов РСЗО «Ольха»
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

За минувшую ночь над территорией четырех регионов — Белгородской, Курской, Липецкой областями и Крыма — был сбит 31 беспилотник, сообщило Минобороны.

Также на Крымом были сбиты четыре ракеты Storm Shadow, над Белгородской областью — двенадцать снарядов РСЗО «Ольха».

Власти Липецкой области рассказывали о подавлении атаки БПЛА, после которой возник пожар на территории электроподстанции. В Белгородской области включали сирена ракетной опасности и опасности атаки БПЛА, но администрация региона не сообщала о сбитых устройствах.

ФСБ утром отчиталась о сбитых трех дронах над Мариуполем, которые несли в себе суммарно 36 кг взрывчатых веществ. Аппараты уничтожили на специально полигоне. По данным ведомства, за прошлую неделю только над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой перехватили 312 украинских беспилотников.

Минобороны сообщило о 31 сбитом беспилотнике над четырьмя регионами
Минобороны сообщило о 31 сбитом беспилотнике над четырьмя регионами

Теги
Минобороны Storm Shadow Крым Липецкая область Курская область Белгородская область
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