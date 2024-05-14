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Военная операция на Украине ,  
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Шебекино подвергся атаке с помощью FPV-дрона

Губернатор Гладков: Шебекино подвергся атаке с помощью FPV-дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке с помощью украинского FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате падения и взрыва дрона были выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома, поврежден фасад здания. По словам Гладкова, никто из местных жителей не пострадал.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. В регионе периодически объявляют опасность атаки дронов, срабатывает система ПВО.

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Фото:news.ru / Global Look Press

В частности, 12 мая Шебекино подвергся атаке украинских беспилотников дважды за день. На территории двух промышленных предприятий были повреждены крыша производственного помещения и здание столовой. Также была повреждена линия электропередачи, из-за чего остались без света жители города и нескольких соседних сел.

Шебекино подвергся атаке с помощью FPV-дрона
Шебекино подвергся атаке с помощью FPV-дрона

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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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