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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду

Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей на подлете к региональному центру, сообщил в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, написал глава региона.
Однако в селе Красный Октябрь Белгородского района в трех частных домовладениях выбило окна. Также были повреждены кровли и фасады домов.

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Фото:news.ru / Global Look Press

Когда именно сбили цели, Гладков не уточнил. Незадолго до атаки, около 16:40 мск, в Белгороде объявили ракетную опасность. В течение часа ее объявляли еще дважды, в последний раз — около 17:45 мск. Примерно в 19:00 режим отменили.

Белгород в последние дни подвергается интенсивным обстрелам. Только с начала суток 14 мая ракетную опасность в городе объявляли около десяти раз.

В ночь на 14 мая, по данным Минобороны, над Белгородской областью уничтожили 25 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Под обстрел попал и Белгород, удар пришелся по спальному району, сообщил позднее мэр города Валентин Демидов. Пострадала одна женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением.

Кроме того, повреждения получили 21 квартира, три частных жилых дома, школа и шесть автомобилей. Гладков писал об ущербе коммерческому объекту и линии электропередачи.

В результате обстрела Белгорода 12 мая в одном из жилых домов обрушился подъезд. Согласно последним данным, погибли 17 человек, еще 20 пострадали.

ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду
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Белгород Белгородская область обстрел ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

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