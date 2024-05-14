Силы ПВО сбили французскую бомбу Hammer и дрон над Белгородской областью
Вечером 14 мая российские средства ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны.
С начала суток в Белгороде и Белгородском районе 12 раз объявлялась ракетная опасность.
Об уничтожении бомб Hammer Минобороны сообщало и ранее, в первый раз — 6 марта.
В феврале 2023 года премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что расширит военную поддержку Украины. Он сообщил, что Париж направит Киеву вооружение последнего поколения.
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