Силы ПВО сбили французскую бомбу Hammer и дрон над Белгородской областью

В регионе за день более десяти раз объявляли воздушную тревогу

Фото: Минобороны РФ

Вечером 14 мая российские средства ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer и украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны.

С начала суток в Белгороде и Белгородском районе 12 раз объявлялась ракетная опасность.

Об уничтожении бомб Hammer Минобороны сообщало и ранее, в первый раз — 6 марта.

В феврале 2023 года премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что расширит военную поддержку Украины. Он сообщил, что Париж направит Киеву вооружение последнего поколения.

Россия осуждает военную помощь Украине.