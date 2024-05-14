Над Белгородской областью сбили 25 снарядов Vampire
В ночь на 14 мая российские средства ПВО сбили 25 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью, сообщает Минобороны.
Рано утром в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность, сигнал продлился около получаса.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к городу. По его словам, пострадала женщина. Мэр Валентин Демидов уточнил, что удар пришелся на спальный район. Повреждения получили 21 квартира, три частных жилых дома, школа и шесть автомобилей, добавил он.
Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам. Ранее, 12 мая, часть сбитой ракеты «Точка-У» попала в многоэтажный жилой дом, в результате один из подъездов обрушился. Погибли 15 человек, 17 удалось спасти. Пострадали 20 человек, в том числе дети — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток.
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