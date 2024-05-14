Протестующие у парламента Грузии сломали заграждения
Участники протеста против закона об иноагентах сломали в Тбилиси заграждения у здания парламента, сообщил портал «Новости — Грузия».
Как видно на видео, участники акции, завернутые в национальные флаги и с раскрашенными лицами, осаждают здание, огороженное двухметровой металлической конструкцией, слышны звуки ударов о металл.
В самом парламенте ввели режим красного уровня — почти все депутаты и сотрудники должны его покинуть.
Телеканал Rustavi-2 передал, что полиция задержала тех, кто сломал заграждения. В целом ситуацию он охарактеризовал как напряженную.
По заявлению МВД, акция на проспекте Руставели, где находится парламент, приняла насильственный характер. Полиция требует от протестующих разойтись, иначе будут применены спецсредства и водометы.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иноагентах, из-за которого в Тбилиси уже месяц идут протесты.
«Грузинская мечта» внесла законопроект об иноагентах в парламент 3 апреля. Это уже вторая попытка — в 2023 году аналогичный документ был отозван из-за массовых протестов, противники проекта окрестили его «российским». Теперь власти утверждают, что митинги на судьбу законопроекта не повлияют — он будет принят.
Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Иностранная держава здесь — это либо иностранное госучреждение; либо физлицо, которое не является гражданином Грузии; либо юрлицо, созданное не на основании грузинского законодательства. Организации, которых касается проект, должны зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра, которое находится в ведении Министерства юстиции. Неисполнение закона чревато штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).
В этот же день в Тбилиси с визитом находился помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Он встретился с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе, их переговоры продлились более двух часов. О'Брайен также встретится с оппозицией, а вечером на пресс-конференции подведет итоги своей поездки.
По сообщению администрации грузинского правительства, Кобахидзе «объяснил Джиму О’Брайену необходимость принятия закона о прозрачности иностранного влияния» и отметил, что правительство Грузии заинтересовано в углублении партнерства с США, которое «требует взаимных усилий и справедливых отношений».
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