Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию за колонки из заключения

Оппозиционер, осужденный на 25 лет строгого режима по нескольким статьям, в том числе о госизмене, стал лауреатом премии за серию колонок для газеты Washington Post, написанных в заключении

Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом) стал лауреатом Пулитцеровской премии за серию колонок для газеты Washington Post, написанных в заключении.

«Несмотря на пребывание в заключении с апреля 2022 года, Кара-Мурза продолжает использовать свою роль колумниста Washington Post, чтобы представить анализ России Владимира Путина», — пишет WP.

Кара-Мурза написал семь колонок для Washington Post.

Владимир Кара-Мурза — в 2015–2016 годах занимал пост заместителя главы Партии народной свободы (ликвидирована в 2023 году по решению суда), с сентября 2019-го по февраль 2022 года вел передачу на «Эхе Москвы» (радиостанция ликвидирована в марте 2022 года).

В апреле 2023 года Московский городской суд приговорил политика и публициста к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, распространении «фейков» о российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией.

В последнем слове оппозиционер заявил, что «такая сейчас в России цена за немолчание» и что он не раскаивается. «Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил и которые вменяются мне в этом обвинении», — сказал он.

Защита обжаловала приговор Кара-Мурзе, но первый апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда в силе. В сентябре оппозиционера этапировали из СИЗО «Водник», где он содержался под стражей, в омскую колонию.

США, ЕС и Великобритания ввели санкции против России из-за дела Кара-Мурзы.