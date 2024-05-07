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Политика ,  
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Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию за колонки из заключения

Оппозиционер, осужденный на 25 лет строгого режима по нескольким статьям, в том числе о госизмене, стал лауреатом премии за серию колонок для газеты Washington Post, написанных в заключении
Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом)
Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом) стал лауреатом Пулитцеровской премии за серию колонок для газеты Washington Post, написанных в заключении.

«Несмотря на пребывание в заключении с апреля 2022 года, Кара-Мурза продолжает использовать свою роль колумниста Washington Post, чтобы представить анализ России Владимира Путина», — пишет WP.

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Кара-Мурза написал семь колонок для Washington Post.

Владимир Кара-Мурза — в 2015–2016 годах занимал пост заместителя главы Партии народной свободы (ликвидирована в 2023 году по решению суда), с сентября 2019-го по февраль 2022 года вел передачу на «Эхе Москвы» (радиостанция ликвидирована в марте 2022 года).

В апреле 2023 года Московский городской суд приговорил политика и публициста к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, распространении «фейков» о российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией.

В последнем слове оппозиционер заявил, что «такая сейчас в России цена за немолчание» и что он не раскаивается. «Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил и которые вменяются мне в этом обвинении», — сказал он.

Защита обжаловала приговор Кара-Мурзе, но первый апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда в силе. В сентябре оппозиционера этапировали из СИЗО «Водник», где он содержался под стражей, в омскую колонию.

США, ЕС и Великобритания ввели санкции против России из-за дела Кара-Мурзы.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
Владимир Кара-Мурза Пулитцеровская премия Washington Post тюрьма

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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