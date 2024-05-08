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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили об атаках на объекты энергетики в пяти областях

Министр Галущенко заявил об атаках на энергообъекты в пяти областях Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Прошедшей ночью на Украине дважды объявляли тревогу по всей стране. В пяти регионах были атакованы энергообъекты, есть повреждения и пострадавшие

В пяти областях Украины прошедшей ночью были атакованы объекты энергетической инфраструктуры, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко. Его сообщение приводится в телеграм-канале ведомства. Это объекты в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

«Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — рассказал он. 

Министр призвал украинцев экономно расходовать энергию, «особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы», отметил Галущенко.

В телеграм-канале «Укрэнерго» сообщили, что поврежден один из их объектов в центральном регионе Украины. Еще одна крупная энергокомпания, ДТЭК, пока не сообщала о последствиях атак на свои объекты.

Глава кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил в телеграм-канале о повреждении в Александрийском районе региона объекта критической инфраструктуры и одном пострадавшем.

Прошедшей ночью дважды по всей Украине объявляли сигнал воздушной тревоги. Помимо названных регионов, ПВО также работала в Киеве и Киевской области, сообщали в местных администрациях. Также взрывы звучали в Харькове, сообщал мэр города Игорь Терехов.

ТСН передает, что поврежден объект инфраструктуры в Броварах Киевской области, есть двое пострадавших.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Власти Украины оценили размер ущерба энергетике страны
Общество
Фото:dsns_telegram / Telegram

На прошлой неделе военное ведомство отчиталось о 25 групповых ударах в период с 28 апреля по 4-е мая по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, местам хранения ракет и боеприпасов, цехам производства безэкипажных катеров и беспилотников и т. д. Это были ответные атаки на попытки украинской стороны «нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России», подчеркнули в Минобороны.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина энергетика Военная операция на Украине
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