На Украине заявили об атаках на объекты энергетики в пяти областях
В пяти областях Украины прошедшей ночью были атакованы объекты энергетической инфраструктуры, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко. Его сообщение приводится в телеграм-канале ведомства. Это объекты в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
«Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — рассказал он.
Министр призвал украинцев экономно расходовать энергию, «особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы», отметил Галущенко.
В телеграм-канале «Укрэнерго» сообщили, что поврежден один из их объектов в центральном регионе Украины. Еще одна крупная энергокомпания, ДТЭК, пока не сообщала о последствиях атак на свои объекты.
Глава кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил в телеграм-канале о повреждении в Александрийском районе региона объекта критической инфраструктуры и одном пострадавшем.
Прошедшей ночью дважды по всей Украине объявляли сигнал воздушной тревоги. Помимо названных регионов, ПВО также работала в Киеве и Киевской области, сообщали в местных администрациях. Также взрывы звучали в Харькове, сообщал мэр города Игорь Терехов.
ТСН передает, что поврежден объект инфраструктуры в Броварах Киевской области, есть двое пострадавших.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
На прошлой неделе военное ведомство отчиталось о 25 групповых ударах в период с 28 апреля по 4-е мая по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, местам хранения ракет и боеприпасов, цехам производства безэкипажных катеров и беспилотников и т. д. Это были ответные атаки на попытки украинской стороны «нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России», подчеркнули в Минобороны.
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