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Военная операция на Украине ,  
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На Украине ограничат энергоснабжение бизнеса и промышленности

«Укрэнерго» ограничит энергоснабжение бизнеса и промышленности из-за дефицита
Сюжет
Военная операция на Украине
«Укрэнерго» вечером ограничит энергоснабжение бизнеса и промышленности, равномерно распределив ограничения по всем регионам, из-за дефицита электроэнергии. Минэнерго России сообщало об ударах по энергообъектам Украины
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

«Укрэнерго» ограничит энергоснабжение бизнеса и промышленности из-за дефицита электроэнергии с 18:00 до 23:00, сообщил оператор в телеграм-канале. Отмечается, что объем ограничений будет равномерно распределен между регионами.

«Укрэнерго» предупреждает, что при росте потребления вечером могут потребоваться аварийные отключения для всех абонентов. Чтобы этого избежать, оператор рекомендует потреблять электричество экономно вечером.

Бизнесу и промышленности советуют уменьшить освещение торговых залов и использование энергоемкого оборудования, пересмотреть производственные процессы и «максимально привлекать импорт» для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

Киев импортирует часть электроэнергии, также западные страны в 2022 году поставляли стране генераторы.

Украинские власти после начала российской военной операции регулярно сообщают о повреждении объектов энергетической инфраструктуры. 8 мая глава Минэнерго Герман Галущенко заявил об атаках на энергообъекты в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. В «Укрэнерго» сообщили, что поврежден один из их объектов в центральном регионе Украины. После этого украинцев попросили сократить потребление.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что в стране в результате российских ударов была повреждена половина энергетической инфраструктуры. Галущенко в начале мая говорил, что на Украине не успевают восстанавливать энергетические объекты — их уничтожают быстрее, чем удается починить разрушенное. По его словам, летом избежать блэкаутов помогают возобновляемые источники энергии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

8 мая Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики. По данным ведомства, в результате удара возможности Украины по выпуску продукции военного назначения и переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники были существенно снижены.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Укрэнерго энергоснабжение дефицит промышленность
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