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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Генпрокурор рассказал, как найти виновных в теракте на «Северных потоках»

Краснов раскрыл, у каких стран есть данные о теракте на «Северных потоках»
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Подрыв «Северных потоков»
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Генпрокуратура России направила множество запросов в Германию, на Кипр, в США и Францию по расследовании терактов на «Северных потоках», ответы на эти обращения помогут выявить настоящих виновников подрывов трубопроводов, убежден генпрокурор Игорь Краснов.

В частности, в запросах указаны требования раскрыть причастность граждан и структур этих государств к организации и финансированию подрыва газопроводов в сентябре 2022 года.

«Полагаю, их (компетентных органов этих стран. — РБК) ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Генпрокуратура направила запросы четырем странам по «Северным потокам»
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Место утечки на газопроводе &laquo;Северный поток&raquo; в Балтийском море, 28 сентября 2022 года

В феврале Дания и Швеция объявили об остановке расследования обстоятельств ЧП на «Северных потоках», отметив, что у них нет юрисдикции на продолжение следствия. Однако датские специалисты пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место «умышленная диверсия».

В Германии заявили о продолжении расследования по «Северным потокам»
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Министерство иностранных дел Германии,&nbsp;Берлин

По словам генпрокурора, запросы и ожидание ответов обоснованы Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.

В конце марта свои запросы в эти страны направляли депутаты Госдумы, потребовав немедленно расследовать и предотвратить финансирование терактов на российской территории со стороны западных стран, в частности подрыв газопроводов «Северный поток», а также убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, взрыв грузовика на Крымском мосту, обстрелы Белгорода.

Теги
Северный поток Генпрокуратура расследование
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