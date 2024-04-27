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Подрыв «Северных потоков» ,  
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В Германии заявили о продолжении расследования по «Северным потокам»

МИД ФРГ ответил на идею Китая по расследованию взрывов на «Северном потоке»
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Подрыв «Северных потоков»
Министерство иностранных дел Германии,&nbsp;Берлин
Министерство иностранных дел Германии, Берлин (Фото: Norbert Michalke / imagebroker.com / Global Look Press)

Германия уже расследует диверсии на двух нитках газопровода «Северный поток», заявили в министерстве иностранных дел ФРГ в ответ на запрос «РИА Новости».

Накануне, 26 апреля, зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности призвал провести международное расследование взрывов на газопроводе под эгидой Организации Объединенных наций.

«Расследование уже ведется федеральным генеральным прокурором», — заявили в немецком МИДе в ответ на вопрос агентства об инициативе Пекина.


Китай призвал к международному расследованию взрыва «Северных потоков»
Политика
Фото:The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях подводных трубопроводов. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования.

В феврале 2024 года Стокгольм и Копенгаген закрыли расследования. В Кремле эту ситуацию назвали «близкой к абсурдной». Генпрокуратура ФРГ без уточнения деталей сообщила, что продолжит разбирательство.

Москва неоднократно призывала провести независимое расследование взрывов на газопроводе. В марте 2023 года замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия хочет идти по законному пути в этом вопросе. Рябков призвал США и их союзников не препятствовать расследованию произошедшего.

В феврале 2024 года российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Западу не удастся «спустить на тормозах» вопрос о взрыве «Северных потоков». Он пообещал, что этот вопрос останется на повестке дня Совета безопасности ООН. В апреле Генпрокуратура России направила запросы о расследовании диверсии США, Германии, Франции и Кипру.

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